Gazzetta - Calhanoglu ha scelto l'Inter perché voleva rimanere in Italia

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Calhanoglu voleva rimanere in Italia per continuare a essere protagonista in un campionato importante e anche per la famiglia, che a Milano si è ambientata benissimo. Il giocatore turco aveva dato priorità al Milan, ma evidentemente - scrive la rosea - il lungo tira e molla lo ha stancato e ha cominciato a guardarsi intorno. Così, quando un paio di giorni fa è sbucata l’ipotesi Inter, Hakan non ha avuto esitazioni a dare il suo ok al trasferimento.