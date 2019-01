I tempi di esecuzione sono ancora quelli del giocatore d’istinto. Lo Gazzetta dello Sport in edicola stamane traccia un profilo di Gerard Deulofeu. Anche ora che è diventato solido e con pochi fronzoli - si legge - lo spagnolo ogni tanto vede cose che altri non vedono, e fa scattare il destro per disegnare assist o dribbling. Unica pecca: l’ex Barça segna pochi gol.