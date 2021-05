Gazzetta - Gigio-Milan, possibile accordo su 3 anni e una clausola minima

La trattativa per il rinnovo di Donnarumma è stata "congelata" fino al termine della stagione. Il Milan ha messo sul piatto un ingaggio da 8 milioni all'anno per il portiere e non intende andare oltre. Raiola, però, ne chiede almeno 10. Inoltre, come riporta La Gazzetta dello Sport, va definita anche la lunghezza dell'eventuale nuovo accorso: secondo l’agente di Gigio non si deve andare oltre un biennale, mentre la società rossonera firmerebbe volentieri per altri cinque anni. Magari ci si può trovare a metà strada, su un triennale. Infine, Raiola vorrebbe inserire nel contratto una clausola rescissoria a costi abbordabili, per garantirsi una via d’uscita conveniente.