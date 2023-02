Gazzetta - Giroud continua ad avere in esclusiva la delega del gol: l'età non gli ha tolto pericolosità

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il Milan continua a godersi Olivier Giroud. L'attaccante francese, analizza la Gazzetta dello Sport, sa fare gol in qualsiasi modo e l'età non gli ha tolto pericolosità. Gli 11 gol dello scorso campionato sono stati chiodi sullo scudetto. E senza Oli, Pioli cosa avrebbe fatto? De Ketelaere e Origi deludono, mentre Ibra è rimasto fuori per più di metà stagione. Giroud, per ora,m continua ad avere in esclusiva la delega del gol.