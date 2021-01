Gazzetta: "Ibra deve tornare ad essere una guida per i rossoneri"

Con il k.o. di ieri nel derby il Milan ha fallito una missione fondamentale: risollevare il morale dopo la traumatica sconfitta con l'Atalanta. La squadra di Pioli è caduta ancora, è uscita dalla prima competizione stagionale e ha perso Kjaer, in un reparto in cui le alternative di certo non abbondano. "La forza dimostrata finora c'è ancora - precisa La Gazzetta dello Sport -. Il ritorno di Bennacr e Calhanoglu, insostituibile, cambierà tante cose". Una delle note più dolenti è stato uno degli ultimi arrivati, ovvero Meité: "Impalpabile da trequartista contro l'Atalanta, si è ripetuto da mediano". Ciò che più conta, però, è che Ibrahimovic torni ad essere una guida esperta e carismatica: "E non il bullo irresponsabile di ieri sera - prosegue la rosea - che ieri ha mollato la barca a metà di un derby psicologicamente troppo importante".