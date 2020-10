Il Milan si deve adeguare al primo pareggio in campionato. E dopo le quattro vittorie - osserva La Gazzetta dello Sport - ci può anche stare. 22esimo risultato utile di fila per i rossoneri, che non perdono mai, nonostante i tre gol incassati. Ma il pareggio sta un po’ stretto al Milan, che ha combinato qualcosa in più della Roma.