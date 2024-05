Gazzetta - Il Milan prolungherà di un anno il contratto di Luka Jovic

Con l'addio di Olivier Giroud, che si accaserà al Los Angeles Fc al termine dell'Europeo, il Milan deve rivedere i suoi piani per quanto riguarda il reparto centravanti. Sicuramente si interverrà sul mercato con l'investimento più importante che verrà destinato proprio verso il nuovo numero 9. In questo senso il favorito è Joshua Zirkzee che ha una clausola da 40 milioni ma anche una concorrenza agguerrita con Juventus e Arsenal prime avversarie. Poi c'è anche da chiarire il ruolo di vice centravanti.

In questo senso il Milan vuole sfruttare la materia prima che ha già in casa: Luka Jovic. L'attaccante serbo arrivato sul gong dello scorso mercato dalla Fiorentina aveva cominciato malissimo la sua avventura in rossonero ma, dopo il primo gol a dicembre, le cose sono cambiate. Da dodicesimo uomo, Jovic ha sfiorato la doppia cifra di gol, fermandosi a quota 9. Spesso è risultato decisivo e ha saputo sostituire bene Giroud, soprattutto sena creare alcun tipo di problema. Per questo motivo il Milan è pronto a prolungare il contratto di altri 12 mesi, come previsto dal contratto firmato a fine agosto. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.