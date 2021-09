Gazzetta: "Inter e Milan, partenza sprint: le ragioni in dieci scatti"

"Inter e Milan, partenza sprint: le ragioni in dieci scatti": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport in merito all'ottimo inizio di campionato delle due formazioni milanesi che sono al secondo posto con 10 punti alle spalle del Napoli che è a punteggio pieno dopo 4 giornate. Per quanto riguarda i rossoneri, dietro all'avvio positivo di stagione c'è certamente il fatto che Pioli conosce già la squadra e i giocatori sanno bene cosa chiede loro l'allenatore, oltre all'ottimo rendimento di alcuni singoli come Rebic, Diaz e Leao, che in attacco non stanno facendo rimpiangere Ibrahimovic.