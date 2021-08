Gazzetta - Kalulu riparte dalla seconda fila, ma con fiducia

Da investimento di prospettiva a titolare aggiunto: la prima stagione in rossonero di Kalulu è stata, senza dubbio, positiva. Il giovane francese, infatti, si è ben destreggiato in un ruolo che peraltro non era il suo, quello del difensore centrale. Il suo primo bilancio al Milan si è chiuso con 18 presenze e un gol: come riporta La Gazzetta dello Sport, oggi Kalulu riparte dalla seconda fila, ma con fiducia.