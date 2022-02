Gazzetta - Maignan non è il sostituto di Gigio: è il portiere del Milan!

"Maignan è il portiere del Milan, non il sostituto di Gigio Donnarumma". Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che spende parole d'elogio per l'estremo difensore francese, grande protagonista nel derby di ieri. Lo scetticismo nei suoi confronti è durato molto poco: da subito, infatti, Magic Mike ha trovato serate speciali e ha convinto i tifosi. È arrivato da campione di Francia - scrive la rosea - e ha dimostrato di non aver sentito nessuna pressione sulle spalle.