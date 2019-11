Mino Raiola ma non solo. Nella giornata di ieri, i vertici rossoneri hanno incontrato anche il manager portoghese Jorge Mendes. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il noto agente era a Milano per fare un punto sul destino di André Silva, attualmente in prestito all'Eintracht Francoforte.