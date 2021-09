Gazzetta: "Milan e Liverpool, tutto in due finali. Pippo ha cancellato la sera più nera"

"Milan e Liverpool, tutto in due finali. Pippo ha cancellato la sera più nera": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista del match di stasera tre le due squadre che in gare ufficiali si sono affrontate solamente due volte in due finali di Champions League. Nel 2005 ci fu la clamorosa vittoria dei Red ai rigori a Istanbul, mentre nel 2007 ad Atene è arrivata la rivincita rossonera grazie ad una doppietta di Filippo Inzaghi.