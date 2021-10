Gazzetta - Milan, Ibra deve ancora ricominciare a lavorare con il pallone ma punta al Verona

Queste due settimane di sosta saranno importanti per provare a recuperare Zlatan Ibrahimovic, che in questa prima parte di stagione ha giocato solo mezz'ora contro la Lazio. Lo svedese, che è alle prese con un 'infiammazione al tendine d'Achille, deve ancora ricominciare a lavorare con il pallone e dunque non è facile fare previsioni, ma il suo obiettivo resta quello di tornare a disposizione di Pioli per il match contro il Verona. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.