Rafael Leao è molto apprezzato in via Aldo Rossi dove non hanno dubbi che il giovane portoghese sia l'attaccante del futuro del club rossonero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, nonostante una stagione con parecchi alti e bassi, al Milan non ci sono incertezze sul futuro di Leao.