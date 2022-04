Gazzetta - Milan, l'obiettivo di Investcorp è quello di tornare a vincere la Champions

MilanNews.it

Investcorp ha scelto il Milan, e ora lo vuole fortemente. Come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il presidente esecutivo del fondo arabo, Mohammed Al Ardhi sta seguendo in prima persona la trattativa con Elliott, con possibile chiusura della trattativa a fine campionato dopo che i contatti per l'affare sono iniziati un mese fa. L'obiettivo della nuova proprietà è chiaro: portare il Milan in alto e competitivo, tornando alla conquista della Champions League.