Gazzetta: "Milan-Lazio, partita da 10: Calhanoglu o Luis Alberto, si gioca tutto sulla fantasia"

La Gazzetta dello Sport titola così in vista del match di stasera a San Siro tra rossoneri e biancocelesti: "Milan-Lazio, partita da 10: Calhanoglu o Luis Alberto, si gioca tutto sulla fantasia". C'è grande attesa per la sfida tra i due fantasisti: il turco sta giocando una grande stagione, ma è ancora alla ricerca della prima rete stagione in campionato, mentre lo spagnolo si è ritrovato ed è andato in gol nell'ultima partita contro il Napoli.