Gazzetta - Milan, le questioni societarie rallentano la ricerca dell’allenatore

Il surplace sul fronte dirigenziale rallenta i lavori per la successione a Gattuso. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo si era portato avanti con Di Francesco, ma quelle tracce sono svanite con le dimissioni del brasiliano. In questi ultimi tempi era emerso anche il feeling per De Zerbi, gradito pure a Elliott. Ma anche questa pista appare poco battuta nelle ultime ore. In ogni caso la sua candidatura è sotto esame: come quella di Marco Giampaolo, in uscita dalla Samp. Va seguita con attenzione la scelta di Simone Inzaghi, legato per un’altra stagione alla Lazio. Da settimane si parla di un rinnovo con Lotito, ma ancora non c’è un accordo.