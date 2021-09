Gazzetta - Milan, nessun rebus là davanti: l'attacco anti-Juve è fatto

Il Milan a punteggio pieno ha anche le sue ferite da curare. I due senatori dell’attacco, infatti, ovvero Ibrahimovic e Giroud, sono entrambi fuori gioco (l'assenza del francese, inaspettata, complica i piani). A questo punto, non ci sono rebus là davanti: come riporta La Gazzetta dello Sport, Pioli andrà sullo schieramento collaudato in estate, con Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao dietro a Rebic, il quale sta dimostrando di essere in forma ed è un’arma importante, dato che il croato quando vede la Juve raddoppia energie e efficacia.