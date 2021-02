Gazzetta - Milan, senza Bennacer serve il vecchio Calhanoglu

Assist e gol. In una parola: decisivo. Calhanoglu è uno dei punti di forza del Milan di Pioli e ha dimostrato di poter essere un trascinatore. L’assenza del giocatore turco ha pesato, anche perché - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - è coincisa con lo stop di un altro pilastro rossonero: Bennacer. Il Milan ha perso in un colpo la tangenziale creativa che portava a Ibra. Ora Calhanoglu è tornato, ma non è ancora al top. Pioli, però, ha bisogno della versione migliore del suo numero dieci.