Gazzetta - Non solo Jimenez, anche Romero e Chaka possibili titolari contro il Cagliari

Un Milan rivoluzionato e inedito quello che potrebbe scendere in campo domani sera a San Siro, alle ore 21, in Coppa Italia contro il Cagliari. L'allenatore rossonero Stefano Pioli sta pensando a come disegnare una formazione che tenga conto delle tantissime assenze e anche del turnover in vista del campionato. Per questo motivo, come filtra dalla Spagna, Alex Jimenez è pronto a esordire con il Milan, da titolare, sulla fascia sinistra.

La Gazzetta dello Sport conferma la notizia di Jimenez e poi sottolinea come altri giovani potrebbero giocare dal primo minuto domani sera. Senza dubbio Jan-Carlo Simic che finalmente giocherà la sua prima da titolare con i rossoneri, al fianco di Theo; ma ci potrebbe essere anche una chance per Luka Romero, come trequartista, e Chaka Traorè sulla fascia sinistra.