Gazzetta - Nuovo stadio, il Milan non si espone dopo il botta e risposta Inter-Sala ma resta l'ottimismo

Stando a quanto riferito dal sito della Gazzetta dello Sport, il Milan non si è esposto in merito alla situazione stadio dopo il botta e risposta tra Giuseppe Sala e l'Inter. Tuttavia, nonostante le recenti tensioni, il club rossonero mantiene la linea dell'ottimismo, in quanto il progetto stadio non viene considerato fondamentale per i soli club, ma anche per la città stessa e il movimento del calcio italiano.