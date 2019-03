Gazzetta - Paquetà, stagione infinita: già 50 gare giocate

Una stagione infinita per Lucas Paquetà. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero, tra campionati nazionali e coppe, questa sera al Bentegodi toccherà la 51esima partita del 2018-19 con i club. Da marzo dell’anno scorso a oggi, il brasiliano ha sostato solo un mese a cavallo tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Da Carpegiani a Dorival Junior, gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina del Flamengo durante la stagione hanno schierato Paquetà sempre titolare tranne che in un’occasione, la penultima partita di campionato in casa del Cruzeiro a fine novembre. In Brasile è stata un’annata intensissima: appena 4 sostituzioni (come le assenze) e 10 gol, tutti nel Brasileirão.