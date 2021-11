Gazzetta: "Pioli punta già Sheva"

Dopo due sconfitte di fila in campionato, il Milan deve rialzare subito la testa. "Pioli punta già Sheva" è il titolo della Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri devono tornare subito alla vittoria già mercoledì in casa del Genoa dell'ex attaccante milanista. "La Champions non c’entra, sono mancate le idee. Vogliamo altri risultati e altre prestazioni" il commento di Pioli dopo il ko casalingo di ieri contro il Sassuolo.