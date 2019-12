Ecco la probabile formazione del Milan riportata dalla Gazzetta dello Sport. Donnarumma in porta, poi difesa a quattro con Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. In mezzo al campo Bennacer, Bonaventura e Kessié (in vantaggio su Krunic), mentre in attacco Suso e Calhanoglu agiranno sugli esterni a supporto di Piatek.