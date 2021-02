Gazzetta - Rinnovi Calabria e Romagnoli, la trattativa è in fase iniziale

In casa Milan, oltre che l’imminente derby preceduto dalla partita di Europa League, tengono banco le questioni rinnovi di contratto. La Gazzetta dello Sport fa il punto per quel che riguarda Davide Calabria e Alessio Romagnoli, entrambi con l’accordo in scadenza nel giugno 2022. La rosea scrive la situazione per i due è fluida anche se la trattativa è solo agli inizi. La loro conferma, scrive il giornale milanese, dipenderà anche dall’esito di questa stagione e inciderà sulle scelte societarie.