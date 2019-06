Gazzetta - Romagnoli, una bandiera che conta più delle ragioni di bilancio

La prima pietra su cui Maldini vuole fondare il suo Milan è Romagnoli. Blindare il capitano - scrive La Gazzetta dello Sport - ha un alto valore tecnico, ma soprattutto simbolico. Ok i problemi di bilancio, ma uno dei migliori difensori italiani non si tocca. La società innesta la bandiera Maldini nel corpo dirigenziale per dare un segnale di tradizione, di storia. E Maldini sceglie un segnale forte, di continuità, come primo gesto. Romagnoli è già una figura importante nel Milan e nello stesso tempo è il futuro.