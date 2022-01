Gazzetta: "San Siro, prato tutto nuovo per il derby"

"San Siro, prato tutto nuovo per il derby": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito al cambio dell'erba dello stadio milanese che inizierà già questa mattina. Le condizioni del manto erboso del Meazza, a causa delle tante partite che si sono giocate nell'ultimo periodo, è pessimo e quindi Milan e Inter hanno deciso di rizollare tutto il terreno di gioco, così da avere un campo nuovo per il derby in programma dopo la sosta.