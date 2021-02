Gazzetta - Tempi rapidi nell'inchiesta Ibra-Lukaku: il derby è "salvo"

I tempi dell'inchiesta sulla rissa Ibra-Lukaku dovrebbero essere brevi. O comunque non particolarmente lunghi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, visionati gli audio e i video dello scontro, ascoltati l’arbitro Valeri e i due giocatori, la procura della Federcalcio potrebbe chiudere l'indagine alla fine della prossima settimana. Se si decidesse per l’archiviazione, i giochi sarebbero finiti. In caso contrario, ci sarebbero 15 giorni per difendersi o chiedere il patteggiamento. In ogni caso, la presenza di Ibrahimovic e Lukaku nel prossimo derby di campionato non è in discussione.