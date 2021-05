Gazzetta: "Toro-Milan: tutti in gol"

"Toro-Milan: tutti in gol": questo il titolo della Gazzetta dello Sport in vista del match di stasera tra Torino e Milan. La Rosea spiega che sono due tra le squadre che in Serie A hanno mandato in gol più giocatori diversi: i granata sono primi in questa speciale classifica insieme all'Udinese con 17 calciatori, mentre i rossoneri sono secondi (16 giocatori diversi) a pari merito con Atalanta, Bologna e Sampdoria.