G.B. Olivero: "Ibra al Milan? Fa la differenza con una giocata"

G.B. Olivero, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto su Sky Sport 24 per parlare del possibile arrivo di Ibrahimovic al Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Ibra al Milan? Sì perché farebbe bene, il giocare benino del Milan in queste ultime partite potrebbe essere trasformato in punti. Ibra ha quella capacità di fare la differenza con una giocata, di saper sfruttare il lavoro dei compagni, di mettere i compagni nelle condizioni di andare oltre i propri limiti. Sarebbe un giocatore abituato ad alzare la sua asticella e quella dei compagni: pensiamo ad esempio alla stagione che fece Nocerino e che fu la miglior stagione della sua carriera grazie ad Ibrahimovic. Ora però parliamo di un Ibrahimovic che in realtà non si confronta in un campionato vero da oltre tre anni, quindi chiaro che ci sono dei dubbi".