Genoa, quanti club su Frendrup: c'è anche la Fiorentina sulle sue tracce

La Fiorentina si è messa sulle tracce di Martin Frendrup, centrocampista classe 2001 del Genoa che ha attirato le attenzioni di tanti club, in Italia e non solo. Come riporta Sportitalia, per il Grifone sarà complicato pensare di privarsene a gennaio, ma dipenderà dalle offerte che comunque dovranno essere superiori ai 20 milioni. Il danese, che ha un contratto fino al 2028, ha estimatori in Premier ma anche in Serie A, visto che anche Juve e Milan lo hanno seguito.

L’Atalanta ancora di più, perché Gasperini lo ritiene la pedina perfetta per caratteristiche, in grado di accendere ulteriormente il centrocampo nerazzurro. I rapporti tra Genoa e Atalanta sono eccellenti e testimoniati dall’operazione Retegui della scorsa estate, di sicuro il club dei Percassi ha messo gli occhi su Frendrup.