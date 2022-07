Genoa, Sesko per l'attacco: può arrivare in prestito grazie al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Nome nuovo per l'attacco del Genoa. si tratta di Benjamin Sesko, classe 2003 in forza al Red Bull Salisburgo. Lo sloveno piace molto al club ligure, ma la quotazione da 10 milioni di euro e il contratto in essere fino al 2026 con il club austriaco potrebbero rappresentare un ostacolo difficile da superare. Per questo, come riporta Telenord, il giocatore potrebbe arrivare in prestito grazie al Milan che da tempo è interessato al giovane centravanti e potrebbe acquistarlo in questa finestra di mercato per poi mandarlo a crescere in Serie B.