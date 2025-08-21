Gentile: "Il Milan è un esame importante per Allegri"
Claudio Gentile, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha commentato così i problemi del calcio italiano: "Troppi stranieri mediocri in circolazione e mancanza di spazi per i giovani. Non andare ai Mondiali rappresenterebbe una mazzata definitiva. Una volta può capitare, la seconda pensi alla sfortuna, ma ora non ci sarebbero più alibi”.
In vista del prossimo campionato di Serie A che sta per iniziare, Gentile ha spiegato: "Il Milan è un esame importante per Allegri, l’Inter è ancora incompleta e la Juventus è all’anno zero”. Sul caso Gigio Donnarumma al PSG, l'ex giocatore e allenatore sembra avere le idee piuttosto chiare: "Il gioco coi piedi? Mi sono convinto che le reali motivazioni siano altre”.
