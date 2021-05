Gentile: "Milan o Juventus? I rossoneri hanno meno da perdere"

Riccardo Gentile, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sul momento del Milan in relazione alla lotta Champiosn: "Ibrahimovic ha giocato 17 partite su 33 in campionato, segnando 15 gol. Quando manca uno che segna così è ovvio che puoi andare in difficoltà. Era strano prima che la sua assenza non si sentisse. Il Milan non ha solo Ibrahimovic, però è andato al di sopra delle previsioni. Il calo è preoccupante, nel 2021 il Milan ha fatto undici punti a San Siro. Probabilmente è un caso. Chi ha più possibilità? Il Milan ha più carattere della Juventus e ha un pochino meno da perdere".