Getafe, Cucurella: "Futuro? Sono felice qui, è stata la scelta giusta"

Marc Cucurella è stato uno dei grandi protagonisti dell'ottima stagione del Getafe. L'esterno mancino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro l'Inter in programma mercoledì sera:

I tanti interessi su di me in vista del futuro (il suo nome è stato accostato anche a Milan e Napoli, ndr)?

"Venire qua è stata una delle migliori decisioni mai prese. Sono felice di essere qua, anche in ottica futura".