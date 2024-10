Gherarducci su Ibra: "Quando ci sono le sconfitte scappa e fanno parlare Gabbia"

Non un gran periodo per il Milan e per i suoi tifosi: un estate senza veri squilli sul mercato e un inizio di stagione con molti più bassi che alti ha portato a una situazione di freddezza dell'atmosfera rossonera nei confronti della squadra. A parlarne anche un esponente "vip" del tifo rossonero come Giorgio Gherarducci, esponente del celebre trio comico della Gialappa's e tifosissimo del Milan. Oggi è stato intervistato sulle colonne di Tuttosport e ha dato la sua opinione sul momento dei rossoneri.

Le parole di Gherarducci sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic: "Fino ad ora è molto bravo a parlare prima delle partite. Ma dopo, quando ci sono le sconfitte scappa e fanno parlare sempre il povero Matteo Gabbia. E la società dov’è in questi casi?"