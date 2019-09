Giampaolo: "Bisogna sbagliare meno passaggi. Bonaventura può ritagliarsi uno spazio domani, può giocare ovunque"

Marco Giampaolo, durante la conferenza stampa di vigilia di Torino-Milan, ha parlato di ciò che si tiene stretto del derby, ma anche di Jack Bonaventura: "Tante piccole cose invisibili per voi le abbiamo fatte bene, poi ci siamo persi su qualche dettaglio. Bisogna sbagliare meno passaggi, per esempio. Non è tutto da buttare. So che la sconfitta in un derby porta tante polemiche, ma so cosa abbiamo fatto bene e cosa no. Bonaventura? Sta molto meglio, cresce giorno per giorno. Domani potrebbe ritagliarsi uno spazio, può giocare in mezzo o nei tre davanti. Dipende dal modo di giocare, può far tutto. Può fare l'ala, la mezzala, il trequartista, dipende da cosa chiedi in quel ruolo."