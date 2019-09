Marco Giampaolo, nella conferenza di vigilia di Torino-Milan, ha parlato dei nuovi acquisti: "Il mercato è chiuso. Non ci sono giocatori marchiati Giampaolo o Maldini o Boban o Massara. Ci sono giocatori del Milan e basta. Ad oggi alleno 21 giocatori di movimento e 3 portieri e fanno tutti le cose per bene. Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori".