Giampaolo su Hernandez: "Deve trovare equilibrio per diventare ancora più forte"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, Marco Giampaolo ha parlato di Theo Hernandez e la sua fase offensiva: "La produzione offensiva è stata buona anche per caratteristiche. Hernandez va sempre, anche quando non dovrebbe, è un grandissimo giocatore, ha bisogno di acquisire equilibri per diventare ancora più forte. Rodriguez è più razionale nella fase di non possesso. Il primo gol lo abbiamo preso su una ripartenza, il secondo gol lo abbiamo preso per aver regalato 3/4 giocatori sopra la linea della palla. Il Milan ha un modo di difendere che non può prescindere dall'aiuto collettivo".