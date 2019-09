Giampaolo sul modulo: "A me non piace cambiare, dobbiamo proseguire in una direzione"

Durante la conferenza stampa di Milan-Fiorentina Marco Giampaolo ha parlato così di un possibile cambio modulo: "A me non piace cambiare, quando cambi perdi riferimenti, dobbiamo proseguire in una direzione, il 4-3-3 o 4-3-1-2 sposta poco, sono le caratteristiche dei giocatori che determinano un certo modo di recitare dentro la partita. Non vince il modulo. La Juventus di Allegri ha vinto tanti scudetti cambiando tanti moduli, non vince il modulo".