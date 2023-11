Gigio o Mike? Albertosi: "Donnarumma è più forte: ci punto tutto la vita. Maignan, uscite il punto debole"

Enrico Albertosi, ex portiere del Milan, è stato intervistato da Il Giornale questa mattina a poche ore dalla cruciale sfida tra i rossoneri e il Psg. Tra i tanti motivi di interesse, la sfida a distanza tra i portieri: Maignan e il suo predecessore Donnarumma, che certo non sarà accolto con amicizia dai tifosi rossoneri. Alla domanda su chi è migliore, Albertosi non ha esitato: "Per me alla fine Donnarumma resta più forte.

Punterei tutta la vita su di lui. Oltre che più giovane, vedo nell'italiano maggiori potenzialità di crescita. Gigio è straordinario nello scatto che ha tra i pali: pur essendo alto, fa parate rasoterra difficilissime; mentre Maignan deve migliorare nelle uscite, che sono un po' il suo punto debole"