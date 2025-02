Gimenez: "A seconda di come va la squadra, i tifosi passano una buona o cattiva settimana e da lì nasce la pressione. Credo che la si gestisca dando tutto in campo"

Si riporta di seguito un estratto dell'intervista di Santiago Gimenez, neo attaccante del Milan, realizzata da Milan TV.

Sulla pressione:

"A questo livello si gioca sotto molta pressione per la passione dei tifosi. A secondo di come va la squadra, i tifosi passano una buona o cattiva settimana e da lì nasce la pressione. Credo che la pressione si gestisca dando tutto in campo. Uscire dal campo e dire di aver dato il massimo. Nel calcio di vince e si perde, ma se lasci il campo sapendo di aver dato tutto puoi stare tranquillo e gestire la pressione".

Face-off: @Santigim11 🆕



Getting to know our Mexican striker while testing his table football skills: watch more on our YouTube channel ️#DNACMilan #SempreMilan