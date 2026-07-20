Gimenez è un caso inquietante, che cosa fare? I suoi numeri in rossonero un incubo

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Un breve focus sull'esperienza sin qui disastrosa di Santiago Gimenez con la maglia del Milan. I suoi numeri in rossoneri sono inquietanti

Sembra ormai un disco rotto, ma il tema resta (purtroppo) di grande qualità. Quella tra Santiago Gimenez e il Milan sembrava l'inizio di una storia d'amore, così però non è (quasi) mai stata. Il Bebote è stato un flop nella passata stagione. Solo una rete, e nemmeno in campionato in quasi un anno solare, visto che il gol è stato messo a segno a settembre in Coppa Italia contro il Lecce. I soliti infortuni e fastidi, l'operazione alla caviglia e il rapporto mai sbocciato con Massimiliano Allegri. Arrivato nello scorso gennaio dopo aver fatto benissimo nella sua isola felice Feyenoord, il Bebote respira subito l’aria di casa al Milan. L’assist a Joao Felix al debutto contro la Roma, i gol prima in Serie A a Empoli e poi in Champions proprio contro la sua ex squadra.

Poi l'inizio della fine che resiste ancora oggi. Il Milan di Conceiçao inizia a rompersi e il Bebote si perde via per una serie di motivi. Una nota importante: il Bebote era arrivato a Milano già con problemi fisici avuti in Olanda. Una ripercussione che oggi sembra quasi spettrale, visto a come si è arrivati alla fine di questa particolare e controversa stagione. Il Mondiale americano ha poi messo la fine sulla stagione disastrosa del messicano, non tanto per la sua Nazionale, rivelatasi squadra rivelazione del torneo ma tanto per le scialbe prestazione offerte in quei pochi minuti di campo giocati da Gimenez.

GIMENEZ AL MILAN: NUMERI IMPIETOSI

Dopo un buonissimo avvio iniziato nello scorso gennaio, Santi Gimenez è ormai scomparso da due anni, così come tutto il Milan. L’ultimo suo gol in campionato è datato 10 maggio 2025, la doppietta al Bologna a San Siro, mentre l'ultima rete ufficiali risale a Milan-Lecce di Coppa Italia del 23 settembre. Un evento raro, quasi magico. Dopo le due reti al Bologna, il Bebote non ha più segnato in Serie A. Nella scorsa stagione, a partire da gennaio 19 presenze e 6 gol in campionato. Bottino misero per quello fatto vedere in Olanda e anche in Nazionale.