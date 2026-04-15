Gimenez: "Mi sto allenando per essere al 100% e regalare gioie alla gente"

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Non è stata il tipo di stagione che Santiago Gimenez si aspettava quello che sta per volgere al termine: l'attaccante messicano ha un solo gol all'attivo, in Coppa Italia, e soprattutto un lunghissimo periodo di stop per via di un infortunio alla caviglia che si è aggravato a fine ottobre e che lo ha costretto ad operarsi. L'ex Feyenoord è tornato tra i convocati contro il Torino, prima dell'ultima sosta, e ora cercherà di dare il suo contributo in questo finale, ancora non consapevole di quello che gli riserverà il futuro. Nei giorni scorsi Gimenez ha concesso un'intervista esclusiva ai colleghi di RECORD Mexico e ha parlato del Milan e di un suo possibile ritorno in Messico in futuro. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul lungo stop: "A nessuno piace infortunarsi, sono arrivate le cattive notizie sull'operazione e tutto il resto ma l'ho sempre detto: cerco di non guardare al passato, cerco sempre di guardare al presente per costruire il futuro. Credo che il presente sia che sono già uscito dall'operazione, sto bene: mi sto allenando di nuovo e chiaramente sto lavorando ancora per essere al 100% e regalare gioie alla gente"