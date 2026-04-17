Mettersi in ascolto di Allegri: serve almeno un colpo per ogni reparto

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Comunque vada a finire questa stagione, con la speranza che alla fine il Milan possa festeggiare il ritorno in Champions League, il club rossonero avrà una e una sola priorità in vista della prossima stagione: ascoltare e fidarsi di Massimiliano Allegri. Questo prevede che vengano stabilite, una volta e per tutte, delle gerarchie all'interno del club e che ogni figura rispetti il suo ruolo senza andare a sconfinare in quello degli altri. Ciò che però è lampante, è che dal lato tecnico e di gestione della squadra, è davvero cruciale ascoltare il parere del tecnico livornese.

Sotto questa voce, ovviamente, viene investito in pieno il tema del calciomercato. Nella scorsa stagione Allegri non è stato molto ascoltato, l'emblema è la gestione del rinforzo in attacco: serviva un giocatore fisico e da area di rigore, è arrivato Nkunku che di professione non è nemmeno un numero 9 puro, anzi. Come ricorda la Gazzetta dello Sport questa mattina: quest'estate il club dovrà ascoltare Allegri sul mercato e fare almeno tre colpi di giocatori forti, sorpattutto se dovesse arrivare la Champions. Tre colpi, almeno uno per reparto per rinforzare una rosa che quest'anno ha evidenziato più di una carenza.