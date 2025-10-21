Gimenez racconta: "Modric ha comprato un iPhone a ciascuno di noi"

L'impatto di Luka Modric non è impressionante solo in campo e al centro sportivo di Milanello ma anche fuori dal campo. Il retroscena raccontato dall'attaccante messicano del Diavolo Santiago Gimenez è intervenuto in una live sui propri canali social e ha rivelato lo speciale regalo fatto da Modric ai suoi compagni rossoneri.

Le parole di Santiago Gimenez sulla sorpresa-regalo di Luka Modric: "Siamo arrivati ​​nello spogliatoio e ogni giocatore aveva il suo nuovo iPhone al suo posto. Modrić ce lo ha dato. Ha comprato un telefono a ciascuno di noi. Quando un giocatore arriva in una nuova squadra deve cantare davanti a tutti. Invece di cantare, ha deciso di comprare un telefono a tutti"