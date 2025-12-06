Serie A, l'Inter di Chivu vince facilmente contro il Como
La squadra di Chivu vince 4-0 contro il Como e sale almeno per una notte in testa. I nerazzurri partono forte e la sbloccano all'11' con Lautaro. Prima dell'ora di gioco arriva il raddoppio firmato da Thuram, poi la chiudono Calhanoglu e Carlos Augusto nel finale. Seconda sconfitta in campionato per gli ospiti.
SABATO 6 DICEMBRE
Sassuolo-Fiorentina 3-1
Inter-Como 4-0
Verona-Atalanta 20.45
DOMENICA 7 DICEMBRE
Cremonese-Lecce 12.30
Cagliari-Roma 15.00
Lazio-Bologna 18.00
Napoli-Juventus 20.45
LUNEDÌ 8 DICEMBRE
Pisa-Parma 15.00
Udinese-Genoa 18.00
Torino-Milan 20.45 DAZN/SKY
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
