MN - Nosotti esalta Modric: "Leader tecnico e valore aggiunto, in campo e fuori"

A margine dell'evento in Piazzale Laveter per la presentazione del nuovo album figurine Panini 2025-26, il collega Marco Nosotti di Sky Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere il video) per parlare di Milan.

Di cosa ha bisogno il Milan per diventare "grande"?

"Penso abbia bisogno di un centravanti vero, pronto e di alta qualità. Probabilmente era Vlahovic. C'è bisogno di ricchezze di conoscenze. Modric? Sta facendo vedere il primo che arriva, si impegna, un modello. Non soltanto un leader tecnico in campo ma anche fuori. Se uno ha 40 anni ed ha quel tipo di resa, significa che si alimenta bene, che ha i pensieri giusti, che spende bene il proprio tempo in campo. A me piace per come va a ricevere la palla, per imprevedibilità, per come chiede responsabilità sotto pressione. È un grande, e questo credo che sia un valore aggiunto. E sta bene (ride, ndr). E te ne parla di uno che gode di queste cose, e Modric me lo godevo al Real, in Nazionale, e ora me lo godo al Milan".

Bartesaghi, Gabbia...possono puntare al Mondiale con l'Italia?

"Bartesaghi mi ha colpito, è intelligente calcisticamente. Si giocherà con il 3-5-2, come con il 4-4-2, sono due sistemi che Rino (Gattuso, ndr) conosce e sa applicare anche in base alla qualità degli avversari. Io creedo che ci possa stare. Il gruppo è quello lì. Penso che si ritroveranno per uno stage, almeno, ma il campionato ispira, parla, e dal campionato Gattuso ha sempre preso ispirazioni, e io credo che Bartesaghi possa rientrare".

