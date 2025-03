Gimenez sulla corsa al quarto posto: "Non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita"

Santiago Gimenez, intervistato dal Corriere della Sera, ha parlato così della corsa al quarto posto: "Quarto posto possibile? Sì. Ma non dobbiamo guardare la classifica. Pensiamo solo a vincere partita per partita. Come la Coppa Italia. Non vedo l’ora di giocare il derby, sono ansioso".

Domenica sera il Milan sarà impegnato sul campo del Napoli e Gimenez ci sarà regolarmente visto che ha superato il piccolo problema alla caviglia rimediato in nazionale: "Il problema alla caviglia? Tutto a posto, sto bene. Domenica a Napoli ci sarò. Giocare al Maradona? Maradona non è solo degli argentini, è un patrimonio mondiale. Sarà un’emozione pazzesca giocare nello stadio che ha il suo nome".