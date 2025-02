Gimenez verso Feyenoord-Milan: "Partita dura, ma anche molto emozionante per me"

vedi letture

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l'Empoli in cui ha segnato la prima rete in Serie A. Queste le sue parole verso la prossima sfida di Champions contro la sua ex squadra, il Feyenoord:

"Sono molto felice, era una partita difficile ma siamo entrati bene facendo la differenza. Col Feyenoord sarà una gara dura, ma anche ricca di emozioni per me"

.